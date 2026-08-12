Germany Shore
Folge 10: Folge 10
60 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 16
Schlechte Verlierer und schlaue Schwindler sind keine gute Mischung. Während die Gewinner mit ihren ausgewählten Partypeople eine wilde Beachparty feiern, ärgern sich die zurückgebliebenen Family-Member in der Villa am Strand.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Germany Shore
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-4: MTV Germany