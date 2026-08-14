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Germany Shore

Folge 11

MTV liveStaffel 3Folge 11vom 14.08.2026
Folge 11

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Germany Shore

Folge 11: Folge 11

70 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 16

Die Party-Family gibt nochmals alles! Zum Staffelende kochen alle Emotionen hoch: Drama und Partyeskalation erreichen ihren absoluten Höhepunkt. Julius Geburtstagsfeier wird ruiniert und die Ära eines Family-Mitglieds geht mit einem Knall zu Ende. 

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