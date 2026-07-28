Geschichte in Farbe - Die ArdennenoffensiveJetzt kostenlos streamen
Geschichte in Farbe
Folge vom 28.07.2026: Geschichte in Farbe - Die Ardennenoffensive
44 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 16
Für die Ardennenoffensive 1944 mobilisiert Hitler seine letzten Reserven - und zieht dafür selbst Truppen von der umkämpften Ostfront ab. Bei dieser „Entscheidungsschlacht“ will er einen Keil zwischen die Nord- und die Südflanke der Westalliierten treiben und den Hafen von Antwerpen zurückerobern. Zunächst läuft für Hitler alles nach Plan. Am 27. Dezember 1944 macht General Pattons 350.000 Mann starke Dritte Armee der Besatzung jedoch ein Ende. Trotzdem kämpfen die Deutschen erbittert weiter.
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Genre:Dokumentation, Geschichte, Krieg
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: welt