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Geschichten aus Sambia

Zusammen sind wir stark

Blue AntStaffel 2Folge 2vom 15.03.2026
Zusammen sind wir stark

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Geschichten aus Sambia

Folge 2: Zusammen sind wir stark

47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

Die Dokumentation wirft einen Blick auf das afrikanische Land Sambia, das eine vielfältige Tierwelt beheimatet, die jedes Jahr eine lange Dürreperiode überstehen muss. Im Fokus stehen die größten Tiere Afrikas, darunter Elefanten, Giraffen, Büffel, Flusspferde und Nilkrokodile. Diese Tiere müssen sich anpassen, um in der Liuwa-Ebene zu überleben.

Weitere Folgen in Staffel 2

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