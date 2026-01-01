Geschichten aus Sambia
2 StaffelnAb 6
2 StaffelnAb 6
Geschichten aus Sambia
Die Dokumentation wirft einen Blick auf das afrikanische Land Sambia, das eine vielfältige Tierwelt beheimatet, die jedes Jahr eine lange Dürreperiode überstehen muss. Im Fokus stehen die größten Tiere Afrikas, darunter Elefanten, Giraffen, Büffel, Flusspferde und Nilkrokodile. Diese Tiere müssen sich anpassen, um in der Liuwa-Ebene zu überleben.
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:CA, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© licensed by Blue Ant Media