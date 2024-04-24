Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gestrandet... in den Flitterwochen

Erste Küsse und erste Enttäuschungen liegen nahe beieinander

SAT.1Staffel 1Folge 2vom 24.04.2024
Folge 2: Erste Küsse und erste Enttäuschungen liegen nahe beieinander

106 Min.Folge vom 24.04.2024Ab 12

Liebes-Test im Paradies: Bei "Gestrandet in den Flitterwochen" wagen sechs frisch vermählte Paare einen ganz besonderen Start in ein neues Leben: Sie heiraten eine:n Unbekannte:n und verbringen ihre Flitterwochen auf einer einsamen Insel - ohne Ablenkung, ohne äußere Einflüsse. Fluch oder Segen für das junge Liebesglück? Welches Paar wird durch die Herausforderung näher zusammengeschweißt? Und für wen endet die Liebesreise frühzeitig?

