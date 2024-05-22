Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gestrandet... in den Flitterwochen

Das große Finale: Wer verlässt die Flitterwochen-Insel als Paar?

SAT.1Staffel 1Folge 6vom 22.05.2024
Folge 6: Das große Finale: Wer verlässt die Flitterwochen-Insel als Paar?

109 Min.Folge vom 22.05.2024Ab 12

Die Tage auf der Insel sind gezählt. Ein letztes Donnerwetter bahnt sich an. Die Singles waren auf der Suche nach der großen Liebe. Wer hat sein Herz in den Flitterwochen verloren und wem bleibt nur das Abenteuer in Erinnerung. Bei der großen Entscheidung zeigt sich, wer geht getrennte Wege und wer geht als Paar zurück nach Deutschland.

