Ghost Adventures

Sind paranormale Phänomene real? Und falls ja: Wie sind derartige Dinge zu erklären? Geisterjäger Zak Bagans und sein Ermittler-Team wollen genau diese Fragen beantworten. Dazu müssen sich die Dokumentarfilmer und Abenteurer allerdings an obskure Orte vorwagen, die teils von bösen Energien oder übernatürlichen Präsenzen heimgesucht werden. Mit archaischen Methoden sowie neuen Technologien versucht die Gruppe Kontakt ins Jenseits herzustellen - eine gruselige Reise ins Reich von Poltergeistern, Hexen und Schattenwesen, die in verfluchten Gebäuden oder an anderen unheimlichen Plätzen Unterschlupf finden.
