Ghost Adventures
Folge vom 17.01.2026: Der Fluch der Shadow Ranch
45 Min.Folge vom 17.01.2026Ab 12
Die “Shadow Ranch” in Kalifornien ist seit Jahrhunderten Schauplatz für Tragödien und Todesfälle. Vor allem die Schule auf dem Gelände ist immer wieder Ziel der Attacken. Zak stößt bei den Ermittlungen auf ein bösartiges Wesen, das ihm den Zugang zum Keller verweigern will - zur Not auch durch physische Gewalt. Doch um wie viele Geister handelt es sich tatsächlich?
Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
