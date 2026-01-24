Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Adventures

Der Geistertunnel

TLCFolge vom 24.01.2026
Der Geistertunnel

Ghost Adventures

Folge vom 24.01.2026: Der Geistertunnel

44 Min.Ab 12

Zak und sein Team tauchen in die Dunkelheit ein, die die historische Stadt Sutro in Nevada umgibt. Die Geisterjäger vermuten, dass ein alter Bergbautunnel der Grund für die unheilvolle Aura der verlassenen Siedlung sein könnte. Was hat es mit den zahlreichen Todesfällen, Katastrophen und mysteriösen Bränden auf sich?

