Ghost Adventures

Spuk im Stow-Haus

TLCFolge vom 13.12.2025
Folge vom 13.12.2025: Spuk im Stow-Haus

45 Min.Folge vom 13.12.2025Ab 12

Was steckt hinter dem Spuk im Stow House? Das einstige Familienanwesen hat viele Geheimnisse und dunkle Ecken. Zak ist sich sicher, hier geht Paranormales vor sich: Eine Frau in schwarzem Gewand soll durch die Mauern streifen, die Experten hören seltsame Geräusche und ein Puppenhaus wirft Fragen auf. Kann Zak das Rätsel endgültig lösen?

