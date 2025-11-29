Ghost Adventures
Folge vom 29.11.2025: Der See des Todes (Teil 1)
44 Min.
An einem See im Lake Mead National Park untersucht die Gruppe rund 3000 Todesfälle. Am tödlichsten See der Welt sollen Gestaltwandler ihr Unwesen treiben, das Gewässer in Nevada gilt als verflucht. Zak geht dem Geheimnis mithilfe von Wissenschaftlern auf den Grund und merkt schnell, dass nicht alle die Wahrheit erzählen.
Genre:Mystery, Fantasy, Thriller, Horror
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.