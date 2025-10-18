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Ghost Adventures

Die unheimlichen Schwestern

TLCFolge vom 18.10.2025
Die unheimlichen Schwestern

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Ghost Adventures

Folge vom 18.10.2025: Die unheimlichen Schwestern

44 Min.Folge vom 18.10.2025Ab 12

Zak untersucht in Kalifornien das Henry-Levy-Haus. Seltsame Erzählungen ranken sich um das Gebäude: Unsichtbare Kräfte sollen Besucher quälen, eisige Kälte breitet sich beim Betreten aus und Schritte von Geistern wurden gehört. Schnell stellt das Team fest, die Levy-Schwestern hatten kein gutes Karma und sorgen auch nach ihrem Tod dafür, dass keine Familie in diesem Haus je glücklich wird.

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