Ghost Adventures
Folge vom 15.11.2025: Schwarzes Gold
44 Min.Folge vom 15.11.2025Ab 12
In der historischen Stadt Mentryville fand einst der erste Ölstreik statt. Zak trifft Evan, der von der indigenen Vergangenheit erzählt. Egal, wo - in Mentryville spukt es überall. Schattenwesen, glühende Energien oder Geister treiben ihr Unwesen. Haben die Ölquellen das heilige Land gestört und dadurch einen unheilvollen Fluch über die Stadt gebracht?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 18-20: Warner Bros. Discovery, Inc.