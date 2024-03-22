Ghost Hunters
Folge vom 22.03.2024: Kunst, Konkurs & Kloster
Die Geisterjäger begeben sich nach Toledo, um ein riesiges Kunstzentrum zu untersuchen. Hier lebten einst ein prominenter Kaufmann, Christian Gerber, und seiner Familie. Als die Familie Gerber gezwungen war, ihr Herrenhaus zu verkaufen, wurde aus dem Anwesen ein Kloster. Doch die Tragödie ließ nicht lange auf sich warten: 1905 kam ein kleiner Junge ums Leben, als er vom Dach des neu errichteten Klosters fiel. Als das Anwesen in den 1980er Jahren in ein Kunstzentrum umgewandelt wurde, begannen die dort ansässigen Künstler, von seltsamen Aktivitäten in ihren Ateliers zu berichten. Unheimliche Schattenfiguren, die Erscheinung einer Nonne, Stimmen und Schritte schienen sie zu verfolgen, wohin sie auch gingen. Sind die Geister guter oder böser Natur und leben die Künstler in Gefahr?