Ghost Hunters
Ab 12
Ab 12
Ghost Hunters
Die Geisterjäger bereisen Amerikas angsteinflößendste Orte, darunter von Spuk heimgesuchte Restaurants, Grusel-Schlösser, Hochsicherheitsgefängnisse oder auch einen Todestrakt. Doch aufgepasst, diese Staffel ist nichts für schwache Nerven: Schattenwesen, paranormale Ereignisse und die Geister von ehemaligen Insassen kreuzen dabei ihre Wege. Wie wird sich das Team während der schaurigen Reise schlagen und können sie das Böse vertreiben, sodass endlich wieder Ruhe an diesen Orten einkehren kann?
Genre:Dokumentation, Paranormal, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 14-15: Warner Bros. Discovery, Inc.
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