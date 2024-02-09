Ghost Hunters
Folge vom 09.02.2024: Der Blutfleck des Generals
Lange bevor Scott das Phillip-Williams-Haus erwarb, wurde das Anwesen mit paranormalen Aktivitäten in Verbindung gebracht. In der Stadt sprechen viele davon, dass das Haus den "Konföderierten im Fenster" beherbergt, bei dem es sich um den Geist von General George S. Patton handeln soll. Außerdem wurden eine männliche sowie zwei weibliche Figuren im Haus beobachtet. Weitere Phänomene sind Objekte, die sich von selbst bewegen. Menschen, die von einer unsichtbaren Präsenz berührt werden und ein ehemaliger Angestellter, der die Treppe hinuntergestoßen wird. Das Haus wurde einst als Feldlazarett genutzt, und viele glauben, dass der Keller während des Bürgerkriegs als Leichenhalle diente. Spuken in dem Haus immer noch die Seelen der verstorbenen Soldaten sowie der ehemaligen Besitzer herum?