sixxStaffel 4Folge 7vom 18.12.2025
42 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 12

Als Jim von Detective Neely angeschossen wird, kommt es zur Katastrophe: Er stirbt im Krankenhaus. Melindas Verzweiflung ist grenzenlos. Eine Zeit lang verliert sie völlig den Boden unter den Füßen. Auch ihre Fähigkeit, Geister zu sehen, geht durch die Trauer verloren, sodass sie keinen Kontakt mit Jim aufnehmen kann. Erst auf der Gedenkfeier sieht sie ihn plötzlich vor sich stehen: Er ist nicht bereit, ins Licht zu gehen, weil er sich nicht von Melinda trennen kann ...

