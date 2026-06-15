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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Schicksalhafte Wünsche

DisneyStaffel 4Folge 9vom 15.06.2026
Schicksalhafte Wünsche

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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 9: Schicksalhafte Wünsche

43 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Jim alias Sam wohnt inzwischen bei Melinda, hat aber sein Erinnerungsvermögen immer noch nicht zurückgewonnen und weiß auch nicht, ob er sich wirklich wieder sein altes Leben wünscht. Er jobbt bei einer Entrümpelungsfirma, für die er ein altes Haus am Stadtrand leert. Dabei erlebt er mysteriöse Dinge: Auf einmal plagen ihn undefinierbare Schulterschmerzen, und er findet alte Puppen mit abgetrennten Gliedmaßen. Melinda ahnt, dass ein Geist hinter diesen Erlebnissen steckt ...

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