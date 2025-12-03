Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 2Folge 14vom 03.12.2025
41 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 6

Christopher kommt mit seiner Freundin Sherry nach Stars Hollow. Mit den beiden wird es immer ernster und so möchte Sherry unbedingt viel Zeit mit Rory verbringen. Lorelai bleibt unterdessen links liegen, nimmt aber Christopher mit zum Freitagabend-Essen bei ihren Eltern. Als Emily erkennt, wie ernst es zwischen Christopher und Sherry ist, macht sie Lorelai Vorwürfe. Diese erkennt selbst, dass sie innerlich eigentlich immer gehofft hat wieder mit Rorys Vater zusammenzukommen ...

