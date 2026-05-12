Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gilmore Girls

Rivalen

sixxStaffel 2Folge 16vom 12.05.2026
Rivalen

RivalenJetzt kostenlos streamen

Gilmore Girls

Folge 16: Rivalen

43 Min.Folge vom 12.05.2026

Lorelai ist dazu gezwungen ein gemeinsames Wellness-Wochenende mit Emily zu verbringen. Bereits nach kurzer Zeit kommt es zu ersten Spannungen ... Vor allem Emily leidet darunter, nicht so ein gutes Verhältnis zu ihrer Tochter zu haben, wie diese es zu Rory hat. Das bringt Lorelai auf die Idee, ein Symbol für die gemeinsame Zeit als Andenken mitzunehmen. Unterdessen will Rory eigentlich die Ruhe daheim genießen, aber Paris, Jess und auch Dean kommen ihren Plänen in die Quere.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Gilmore Girls
sixx
Gilmore Girls

Gilmore Girls

Alle 3 Staffeln und Folgen