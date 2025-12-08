Eine Frau für alle FälleJetzt kostenlos streamen
Gilmore Girls
Folge 20: Eine Frau für alle Fälle
Richard macht seine Pläne wahr und gründet eine Versicherungsfirma. Seine langjährige Sekretärin sagt allerdings kurzfristig ab und Lorelai muss einspringen. Das ist aber nicht dauerhaft möglich und als plötzlich Karen - eine Bewerberin - in der Tür steht, wird seine Enttäuschung deutlich. Derweil trifft Emily bei der Firmen- Eröffnungsparty auf Rory mit ihrem Gips am Arm. Das sorgt zwischen ihr, Lorelai und Rory für Streitigkeiten über den Unfall mit Jess.
