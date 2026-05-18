Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gilmore Girls

Ferngesteuert

sixxStaffel 2Folge 21vom 18.05.2026
Ferngesteuert

FerngesteuertJetzt kostenlos streamen

Gilmore Girls

Folge 21: Ferngesteuert

41 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 6

Lorelai hat ihre Abschlussprüfung an der Wirtschaftsschule bestanden und bekommt daraufhin ein Geschenk von Christopher, das sie unglaublich rührt. Rory versucht sich währenddessen hartnäckig zu überreden auch zur geplanten Abschlussfeier zu gehen. Heimlich und gegen den Willen ihrer Mutter lädt sie dazu auch Emily und Richard ein. Das Fest wird dadurch für Lorelai eher unangenehm. Unterdessen fährt Rory nach New York um Jess zu besuchen - was vieles durcheinanderbringt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Gilmore Girls
sixx
Gilmore Girls

Gilmore Girls

Alle 2 Staffeln und Folgen