Gilmore Girls

Eine wilde Nacht

sixxStaffel 3Folge 19vom 29.12.2025
Eine wilde Nacht

Eine wilde NachtJetzt kostenlos streamen

Gilmore Girls

Folge 19: Eine wilde Nacht

42 Min.Folge vom 29.12.2025

Lorelai trifft nach langer Zeit wieder auf ihren Ex-Freund Max, der sich sehr distanziert gibt. Sie stellt ihn zur Rede und erhält eine überraschende Antwort. Unterdessen hat Lane mit ihrer Band einen Auftritt. Genervt von ihrem koreanischen Verehrer, trinkt sie einen über den Durst und macht ihrer Mutter am Telefon ein lallendes Geständnis.

sixx
