Gilmore Girls

Ein starker Abgang

sixxStaffel 3Folge 22vom 29.12.2025
Ein starker Abgang

Folge 22: Ein starker Abgang

43 Min.Folge vom 29.12.2025

Nach der Schließung des Independent Inn teilt Lorelai der ohnehin schon frustrierten Sookie mit, dass sie aus dem Hotel-Projekt aussteigt. Sie braucht das Geld, um Rorys akademische Ausbildung zu finanzieren. Als Rory merkt, wieviel ihre Mutter opfert, bittet sie ihre Großmutter um ein Darlehen ...

