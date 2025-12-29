Gilmore Girls
Folge 22: Ein starker Abgang
43 Min.Folge vom 29.12.2025
Nach der Schließung des Independent Inn teilt Lorelai der ohnehin schon frustrierten Sookie mit, dass sie aus dem Hotel-Projekt aussteigt. Sie braucht das Geld, um Rorys akademische Ausbildung zu finanzieren. Als Rory merkt, wieviel ihre Mutter opfert, bittet sie ihre Großmutter um ein Darlehen ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gilmore Girls
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH