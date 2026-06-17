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Gilmore Girls

Ausgetrickst

sixxStaffel 4Folge 19vom 17.06.2026
Ausgetrickst

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Gilmore Girls

Folge 19: Ausgetrickst

43 Min.Folge vom 17.06.2026

Jasons Vater Floyd will Richard verklagen. Das will Richard nicht auf sich sitzen lassen und holt zum Gegenschlag aus - er hat vor, Jason als großen Verlierer dastehen zu lassen. Lorelai gerät daraufhin in einen bösen Streit mit ihrem Vater. Emily hat genug von der aufgeladenen Atmosphäre und zieht in ein Hotel. Kurze Zeit später hat Lorelai auch noch eine Auseinandersetzung mit Jason, die ein trauriges Ende findet ?

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