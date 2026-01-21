Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gilmore Girls

Das erste Mal

sixxStaffel 4Folge 22vom 21.01.2026
Das erste Mal

Das erste MalJetzt kostenlos streamen

Gilmore Girls

Folge 22: Das erste Mal

43 Min.Folge vom 21.01.2026

Luke ist Hals über Kopf in Lorelai verliebt, doch die hat gerade eine Menge zu tun und seine Signale wollen nicht so recht bei ihr ankommen. Bei Emily und Richard sieht es hingegen sehr düster aus. Ihre Streitigkeiten sind außer Kontrolle geraten und nun denken sie über die Scheidung nach. Rory und Dean gehen indes sehr vertraut und liebevoll miteinander um und Rory fühlt sich bereit für ihr erstes Mal.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Gilmore Girls
sixx
Gilmore Girls

Gilmore Girls

Alle 2 Staffeln und Folgen