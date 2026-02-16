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Gilmore Girls

Der Traum vom Haus

sixxStaffel 5Folge 18vom 16.02.2026
Der Traum vom Haus

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Gilmore Girls

Folge 18: Der Traum vom Haus

42 Min.Folge vom 16.02.2026

Rory ist frustriert, dass sich Logan nicht für sie entscheiden will und spült ihren Kummer gemeinsam mit Paris und Lane mit einer Flasche Hochprozentigem hinunter. Unterdessen gibt Lorelai der Reporterin einer Zeitschrift ein Interview und macht ihrem Frust über ihre Mutter Luft. Kurz darauf bereut sie ihre Aussagen. Kann sie sie noch rechtzeitig zurücknehmen, bevor das Magazin in den Druck geht?

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