Gilmore Girls
Folge 22: Auszeit
43 Min.Folge vom 20.02.2026
Rory steckt in einer Sinnkrise: Ihr Chef Mitchum, von dem sie beruflich sehr viel hält, teilt ihr mit, dass sie kein journalistisches Talent habe. Lorelai weiß jedoch, dass Mitchum ein ungerechter Egozentriker ist und versucht Rory damit zu beschwichtigen. Die ist von seiner Aussage jedoch so betroffen, dass sie beschließt, eine Auszeit vom Studium zu nehmen und ihre Zukunftspläne neu zu überdenken. Lorelai will das mit allen Mitteln verhindern.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gilmore Girls
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH