Das perfekte BrautkleidJetzt kostenlos streamen
Gilmore Girls
Folge 11: Das perfekte Brautkleid
43 Min.Folge vom 01.07.2026
Lorelais und Lukes Hochzeit steht vor der Tür. Als dann allerdings bei den Vorbereitungen alles reibungslos verläuft, wird Lorelai stutzig und beginnt zu zweifeln, ob sie die richtige Entscheidung getroffen hat. Derweil fühlt Luke sich, als ob er Lorelai hintergehen würde, weil er ihr immer noch nichts von seiner Tochter April erzählt hat. Rory handelt sich unterdessen nach einem Liebesgeständnis von Logan eine längerfristige Therapie beim Uni-Psychologen ein ...
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Gilmore Girls
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH