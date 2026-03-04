Gilmore Girls
Folge 8: Freischwimmer
43 Min.Folge vom 04.03.2026
Lorelais Hund scheint krank zu sein und so kommt sie zu der Schlussfolgerung, dass es an ihren schlechten Mutterqualitäten liegen muss. Denn in ihren Augen hat sie nicht nur bei ihrem Hund, sondern auch bei Rory versagt. Derweil soll Luke eine Mädchen-Fußballmannschaft sponsern und ist über deren Spielart schockiert, und Rory hinterfragt, von einer unerwarteten Begegnung mit Jess völlig verunsichert, ihre Beziehung zu Logan ...
