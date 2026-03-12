Gilmore Girls
Folge 14: Hausverbot
41 Min.Folge vom 12.03.2026
Rory tritt an Paris' Stelle als Chefredakteurin der "Yale Daily News", was zur Folge hat, dass Paris sie aus der gemeinsamen Wohnung wirft. Logan bietet ihr einen Platz in seiner Wohnung an, den sie dankbar annimmt. Als Lorelai davon erfährt, ist sie zwar nicht begeistert, will aber nicht schon wieder einen Streit mit ihrer Tochter beginnen.
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH