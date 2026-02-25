Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gilmore Girls

Der Schoko-Hund

sixxStaffel 6Folge 3vom 25.02.2026
Der Schoko-Hund

Gilmore Girls

Folge 3: Der Schoko-Hund

43 Min.Folge vom 25.02.2026

Luke kümmert sich in Lorelais Abwesenheit um den Hund Paul Anka und merkt schnell, dass man das Tier nicht aus den Augen lassen kann. Paul Anka hat eine Riesenportion Schokolade gefressen und muss nun schleunigst zum Tierarzt. Unterdessen überlegt Rory, das Angebot ihrer Oma anzunehmen und in die Organisation "Daughters of the American Revolution" einzusteigen - obwohl sie das Uni-Leben in Yale mittlerweile ziemlich vermisst.

