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Gilmore Girls

Nachbeben

WarnerStaffel 6Folge 5vom 01.07.2026
Nachbeben

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Gilmore Girls

Folge 5: Nachbeben

43 Min.Folge vom 01.07.2026

Auf der Spendengala der "Daughters of the American Revolution" wird endlich Tacheles geredet: Richard spricht Mitchum Huntzberger auf Rorys Praktikum an und platzt vor Wut, als er den Grund für ihre Entlassung erfährt. Rory verweist Shira Huntzberger indes auf den Katzentisch, woraufhin Emily Shira die Meinung geigt. Nach so viel Ehrlichkeit macht sich bei den Gilmores eine herrliche Genugtuung breit ?

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