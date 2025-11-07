Gilmore Girls
Folge 21: Die Abschlussfeier
40 Min.Folge vom 07.11.2025
Rory hat es geschafft! Das Examen ist bestanden und nun kann sie sich auf eine rauschende Abschlussfeier freuen, die ihre Großeltern für sie organisieren. Logan nimmt auf der Party all seinen Mut zusammen und macht Rory einen Antrag. Ohne ihm eine Antwort zu geben, zieht sich Rory mit ihm zurück und teilt ihm ihre Gefühle unter vier Augen mit.
Gilmore Girls
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH