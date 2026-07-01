Gilmore Girls
Folge 17: Drei und keine zuviel
40 Min.Folge vom 01.07.2026
Logan macht das Chaos in seiner Firma sehr zu schaffen. Anstatt sich von Rory helfen zu lassen, verhält er sich aggressiv und kindisch. Kurzerhand beschließt Rory, Mias Einladung zu deren Hochzeit zu folgen. Auf dem Fest redet Mia Lorelai ins Gewissen, nicht so streng mit ihrer Mutter umzugehen.
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Gilmore Girls
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH