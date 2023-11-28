Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Glam by Nadine Mirada

Der Catwalk zum Erfolg

Joyn ATStaffel 1Folge 1vom 28.11.2023
Der Catwalk zum Erfolg

Der Catwalk zum ErfolgJetzt kostenlos streamen

Glam by Nadine Mirada

Folge 1: Der Catwalk zum Erfolg

29 Min.Folge vom 28.11.2023Ab 6

Nadine Mirada, eines der gefragtesten Supermodels weltweit, dieser Erfolg ist aber nicht über Nacht gekommen, sondern Nadine hat sich diesen hart erarbeitet. In dieser Folge erfahren wir, wie sie all das erreicht hat, welche Ideen und proaktiven Entscheidungen ihre Karriere vorangebracht haben und warum sie nach Monaco reist. Außerdem coacht sie das Jungmodel Jasmin auf ihrem Weg, ihren Traum zu erfüllen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Glam by Nadine Mirada
Joyn AT
Glam by Nadine Mirada

Glam by Nadine Mirada

Alle 1 Staffeln und Folgen