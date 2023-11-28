Glam by Nadine Mirada
Folge 3: Einheit in Vielfalt
33 Min.Folge vom 28.11.2023Ab 6
In dieser Folge besucht Nadine einen ihrer wichtigsten Kunden, der mit dem alles begann: GUESS in Lugano. Dabei begleiten wir sie ins GUESS Headquarter. Nadine zeigt uns die Marciano Studios und den Arbeitsalltag eines GUESS Models. Zurück in Wien trifft sie auf das Mutter-Tochter-Model- Duo Martina und GNTM-Gewinnerin Lou-Anne Gleissenebner um über die Schwierigkeiten im Modelbusiness und die sozialen Medien zu sprechen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Glam by Nadine Mirada
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Mode/Fashion
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4