GlobalTrek - Die Kunst der inneren Reise

Staffel 1Folge 1
Folge 1: Teil 1

64 Min.Ab 6

Filmemacher Lei Jona bricht mit dem Motorrad von Thailand nach Australien auf. Schon zu Beginn seiner Planung gibt es ein emotionales Auf und ab. Er kündigt seine Wohnung, Versicherungen und lagert seine Sachen ein. Nach vielen Vorbereitungen und dem Abschied in Deutschland, erlebt Lei in Thailand einen intensiven Start. Ein Leben voller Freiheit beginnt, bis er in Laos an seine Grenzen kommt.

