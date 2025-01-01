GlobalTrek - Die Kunst der inneren Reise
Folge 3: Teil 3
59 Min.Ab 6
Nach dem Gipfel des Mount Kinabalu auf Borneo steht ein abenteuerlicher Transport des Zebras auf die indonesische Insel Sumatra an. Dann ergibt sich eine einzigartige Gelegenheit: ein Besuch der Mentawai Indianer auf der vorgelagerten Insel Palau Siberuth. Fern der Zivilisation stößt er auf ein Urzeitvolk mit universellen, menschlichen Werten - ein tiefer Einblick in die Vergangenheit.
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:de, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Mindexploring Projects M.E.P.