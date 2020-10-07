Goldrausch: Dave Turin's Lost Mine
Folge vom 07.10.2020: Die Nerven liegen blank
44 Min.Folge vom 07.10.2020Ab 6
Die Stimmung in Montana ist auf dem Tiefpunkt angelangt. Denn nach fünf Wochen harter Arbeit haben die Schatzsucher erst 42 Unzen Edelmetall ausgegraben. Vier Dollar pro Kubikmeter Erdreich: Mit dieser enttäuschenden Ausbeute können die Männer nicht einmal ihre Betriebskosten decken. Das Team muss den Standort wechseln, um die Saison zu retten. Goldgräber-Veteran Rob Towner und Jason Sanchez sollen nördlich der Birdseye-Mine einen geeigneten Spot ausfindig machen. Dave Turin inspiziert derweil in den Big Belt Mountains ein verlassenes Bergwerk.
