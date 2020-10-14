Goldrausch: Dave Turin's Lost Mine
Folge vom 14.10.2020: Harte Arbeit, karger Lohn
45 Min.Folge vom 14.10.2020
900 Tonnen Schürfgut in einer 8-Stunden-Schicht: Die Waschanlage des Teams läuft auf Hochtouren und verbraucht Unmengen an Wasser. Um verschmutzte Ressourcen aufzubereiten, heben die Männer deshalb in Montana ein drittes Absetzbecken aus, in dem der Schlick zu Boden sinkt. Die Abenteurer setzen große Hoffnungen in den nächsten Cleanout. Aber der überschaubare Ertrag sorgt für betretene Gesichter. Dave Turin gehen bei der Schatzsuche in Nordamerika die Ideen aus. Wie lange kann der Abenteurer seine frustrierten Mitstreiter noch bei der Stange halten?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.