Goldrausch: Einsatz für Freddy Dodge
Folge vom 01.03.2023: Der Goldzauberer
45 Min.Folge vom 01.03.2023Ab 6
Juan Ibarras Frau hat angerufen. Das Kind kommt zwei Wochen früher als erwartet. Deshalb muss Freddy Dodge in dieser Folge ohne seinen Partner auskommen. Der Schatzsucher-Veteran unterstützt im kanadischen Yukon Territory ein Vater-Sohn-Team. Mike Capuano war mit den US-Marines in Vietnam und danach für einen Rüstungskonzern tätig. Nach einer überstandenen Leukämie-Erkrankung hat ihn schließlich das Goldfieber gepackt. Die Männer müssen vor dem Wintereinbruch auf dem 19 Hektar großen Claim 40 Unzen Edelmetall ausgraben, damit sie nicht Pleite gehen.
Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
