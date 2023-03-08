Goldrausch: Einsatz für Freddy Dodge
Folge vom 08.03.2023: Nur Nuggets im Kopf
44 Min.Folge vom 08.03.2023
Freddy Dodge und Juan Ibarra machen sich auf den Weg zum „Nip and Tuck“-Claim. Dort schürft der Eigenbrötler Steve Lathem am Rande des Existenzminimums. Angestellte kann sich der Schatzsucher nicht leisten, hin und wieder wird er bei der Arbeit von einem Freund unterstützt. Die Männer tragen das goldhaltige Material mit dem Bagger ab und füllen es direkt in den Trichter ihrer mobilen Waschanlage. Dabei geht ihnen in der kanadischen Provinz British Columbia jede Menge feines Edelmetall durch die Lappen. Denn die Trommel ist auf fette Nuggets ausgelegt.
