Goldrausch: Einsatz für Freddy Dodge
Folge vom 18.10.2023: Mine ohne Gold
45 Min.Folge vom 18.10.2023Ab 6
Freddy Dodge und Juan Ibarra machen sich in Oregon auf den Weg zu einer 4000 Quadratmeter großen Mine. Tyler Beers versucht sich dort im Frühjahr als Goldgräber, den Rest des Jahres verdient er sein Geld als Bauarbeiter. Der 38-Jährige würde seinen Job gerne aufgeben, um sich voll und ganz auf die Schatzsuche zu konzentrieren. Aber sein Claim wirft keinen Gewinn ab. Die Ausbeute deckt nicht einmal die Benzinkosten. Tyler schürft offenbar an der falschen Stelle und die Wasserversorgung ist ebenfalls ein Problem. Haben die Profis nützliche Tipps parat?
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.