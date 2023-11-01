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Goldrausch: Einsatz für Freddy Dodge

Der verflixte gelbe Sand

DMAXFolge vom 01.11.2023
Der verflixte gelbe Sand

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Goldrausch: Einsatz für Freddy Dodge

Folge vom 01.11.2023: Der verflixte gelbe Sand

44 Min.Folge vom 01.11.2023Ab 6

Freddy Dodge und Juan Ibarra befinden sich in Idaho, elf Kilometer von der historischen Goldgräberstadt Silver City entfernt. Dort greifen sie einem jungen Schürfer-Trio unter die Arme, das dringend Hilfe benötigt. Minenbesitzer Derek True hat seine gesamten Ersparnisse in Höhe von 120 000 Dollar in das Projekt investiert. Aber die Männer haben auf dem Claim mit widrigen Umständen zu kämpfen. Gelber Sand, der sich nur schwer vom Edelmetall trennen lässt, macht ihnen bei der Arbeit das Leben schwer. Finden Freddy und Juan für das Problem eine Lösung?

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