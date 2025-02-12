Goldrausch: Einsatz für Freddy Dodge
Folge vom 12.02.2025: Der Wald brennt
66 Min.Folge vom 12.02.2025Ab 6
Mark Skakun und seine Mitstreiter benötigen einhundert Unzen Gold im Wert von 190 000 Dollar, ansonsten zerfällt ihr Schatzsucher-Traum in Staub und Asche. Aber von diesem Ziel ist die Truppe in British Columbia noch sehr weit entfernt. Und die Ursachen für das Dilemma liegen auf der Hand. Die Männer verfügen über wenig Erfahrung und ihre Ausrüstung ist den hohen Anforderungen nicht gewachsen. Mit einer zusätzlichen Waschanlage ließe sich die Ausbeute steigern. Bringen Freddy Dodge und Juan Ibarra die ausrangierten Gerätschaften wieder zum Laufen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.