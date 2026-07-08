Die Geschichte von Parker und RickJetzt kostenlos streamen
Goldrausch in Alaska
Folge vom 08.07.2026: Die Geschichte von Parker und Rick
44 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 6
Parker Schnabel und Rick Ness verbindet eine turbulente Vergangenheit. 2012 musste sich der damals 17-jährige Parker als Minenboss beweisen. Zur Unterstützung engagierte er einen 31-jährigen Musiker ohne Erfahrung im Goldgräbergeschäft. Die beiden Männer entwickelten eine enge Freundschaft und förderten gemeinsam wertvolles Edelmetall zutage. Rick übernahm immer mehr Verantwortung und stieg zum Vorarbeiter auf. Doch zwischen ihm und Parker kam es auch häufig zu Spannungen. Dieses Special erzählt eine Geschichte voller Höhen, Tiefen und großer Ambitionen.
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 5-15, Season 15-16, Season 16: Warner Bros. Discovery, Inc.