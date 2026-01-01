Goldrausch in Alaska
Goldrausch in Alaska
Die Schatzsucher versuchen ihr Glück in Colorado. Dort fahren sie schwere Geschütze in Form eines Schwimmbaggers auf, um ans Ziel zu kommen. Doch die Wildnis hat so ihre Tücken.
Goldrausch in Alaska: Alltag der Goldschürfer
In der erfolgreichen Reality-Doku-Serie Goldrausch in Alaska werden mehrere Goldschürfer Teams bei ihrer täglichen Arbeit in der Wildnis von Alaska begleitet. Im deutschen TV sind alle Staffeln auf DMAX zu sehen. Die Serie rund um die Männer im Goldrausch, Todd Hoffman, Dakota Fred und Parker Schnabel ist eine der erfolgreichsten Serien des TV-Senders Discovery Channel. In einer späteren Staffel wurde Dakota Fred durch Tony Beets ersetzt.
In jeder Staffel werden drei Schatzsucher Crews vom einem Kamera-Team durch eine Saison auf ihren Claims begleitet. Der nervenaufreibende Weg durch die USA und Kanada führt die Schatzsucher vom Porcupine Creek in Alaska bis an den Scribner Creek in Kanada. Dabei haben sie nur ein Ziel: möglichst viel Gold schürfen. Dabei stehen die Teams auch miteinander in Konkurrenz. Ausschlaggebend für ihren Erfolg sind dabei ihre Ausrüstung, Erfahrung und die unterschiedlichen Führungsstile. Jede Folge endet mit dem wöchentlichen Wiegen des geschürften Goldes. Das ist meist eine schweißtreibende Angelegenheit: Denn auf dem Weg zum Goldwiegen läuft den Männern immer wieder die Zeit davon.
Alles beginnt mit Vater und Sohn
In Staffel 1 beschließen Todd Hoffman und sein Vater Jack, eine Goldmine zu gründen. Und zwar nicht in Australien, sondern in Alaska! Getroffen von der Rezession und getrieben von ihrer Lust auf Abenteuer, beschließen sie, einen Claim am Porcupine Creek zu pachten. In den ersten Episoden stehen allerdings zunächst eher die Konflikte unter den Männern im Fokus - weniger als etwaige Goldfunde.
Erst in der zweiten Staffel, als Todd Hoffman den Porcupine Creek an Dakota Fred verliert, kommen weitere Goldschürfer Teams dazu. Von nun an gehen er und seine Männer am berühmten Goldgräber-Fluss Klondike, genauer am Quartz Creek, auf die Suche nach Gold. Parker Schnabel wiederum verfällt dem Goldrausch in der Big Nugget Mine - Parker erbte den Claim von seinem Großvater.
Besonders spannend wird es in Staffel 4: Todd Hoffman verlässt den Claim am Klondike. Stattdessen begibt er sich auf ein Dschungel-Abenteuer: Seine Schatzsuche führt ihn auf ein Goldfeld in Guyana - was dramatisch endet. Goldsucher Parker Schnabel pachtet derweil den Scribner Creek von Tony Beets und versucht hier sein Glück.
In Staffel 5 kehrt Dakota Fred Alaska und dem Goldfieber den Rücken zu. Im Laufe weiterer Episoden spitzt sich der Wettkampf zwischen Parker Schnabel und Tony Beets immer mehr zu - beide haben ihr Leben dem Gold Rush in den Minen verschrieben. In kurzer Zeit wird Parker mit seiner Crew zum erfolgreichste Goldschürfern der Serie.
Die Hoffman Crew bewirtet weiterhin einen Gold Claim in Colorado, USA. Doch auch die Rivalität zwischen Parker und der Todd Hoffman bleibt bestehen. Sie wetten sogar, wessen Crew am Ende mehr Gold schürft.
Im Laufe weiterer Episoden schreitet der Ausbau einer Dredge unter Tony Beets weiter voran, während Parker Schnabel endlich seinen eigenen Claim am Scribner Creek bekommt. Allerdings hat er nur eine einzige Saison Zeit dafür. In Staffel 10 wird Minen-Boss Todd Hoffman durch Rick Ness ersetzt, nachdem er seinen Ausstieg aus der Serie verkündet hatte. Besonders Staffel 11 stellte das TV -eam und die Goldsucher vor Herausforderungen, aber auch neue Abenteuer: die weltweite Pandemie erschwerte ihnen die Suche nach den Nuggets besonders.
Auch die erfolgreichen Spin-Offs der Serie wie Goldrausch: Dave Turin's Lost Mine, Goldrausch in Australien und Goldrausch: White Water Alaska lösten zweitweise sogar einen erneuten Goldrausch aus.
Hat dich das Goldfieber auch gepackt? Auf Joyn kannst du aktuelle Folgen von Goldrausch in Alaska online anschauen.
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