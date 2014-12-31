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Goldrausch in Australien

Ein Camp im Outback

DMAXFolge vom 31.12.2014
Ein Camp im Outback

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Goldrausch in Australien

Folge vom 31.12.2014: Ein Camp im Outback

45 Min.Folge vom 31.12.2014Ab 12

Das Goldfieber treibt Mat und seinen deutschen Kumpel Andreas in den australischen Busch. Dort suchen die beiden Abenteurer mit Detektoren nach kostbarem Edelmetall. Anschließend heißt es: Ärmel hochkrempeln, denn Schatzsuche ist schweißtreibende Knochenarbeit. Das Duo baut für Andreas ein Camp auf den Palmer River Goldfields in Queensland. Werden die Männer in Down Under für ihre Anstrengungen belohnt oder löst sich ihr großer Traum schon bald in Rauch auf?

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